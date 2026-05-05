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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Leicht verletzter Autofahrer bei Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 19:20 Uhr wurde ein 66-jähriger MG-Fahrer bei der Kollision mit einem Opel leicht verletzt. Der 66-Jährige war auf der Lederschenstraße unterwegs und fuhr in den Kreuzungsbereich der Sinsheimer Straße ein. Der 21-jährige Opel-Fahrer war auf der Sinsheimer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er die Vorfahrt des 66-Jährigen missachtete und mit dessen Auto kollidierte. Bei dem Unfall verletzte sich der 66-Jährige leicht, musste aber nicht in ärztliche Behandlung. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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