Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ladendiebin versucht zu flüchten.

Lippe (ots)

In der Klingenbergstraße versuchte eine Frau am Donnerstagnachmittag (12.03.2026) gegen 16 Uhr nach einem Ladendiebstahl im Aldi-Markt zu flüchten. Eine Mitarbeiterin ertappte die 50-Jährige aus Lage im Kassenbereich, die den Supermarkt verlassen wollte, ohne die Waren zu bezahlen. Als sie darauf angesprochen wurde, schubste sie die Mitarbeiterin zur Seite und rannte zu ihrem Auto auf dem Parkplatz, in dem ein Mann auf sie wartete. Als sie die gestohlenen Waren im Auto verstaute, schubste sie die Angestellte des Marktes erneut von sich und drohte ihr. Bei Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort bemerkten sie, dass die Frau augenscheinlich alkoholisiert war: Ein Alkoholvortest schlug an. Sie wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen sowie eine Blutprobenentnahme zur Polizeiwache gebracht. Anschließend wurde sie wieder entlassen.

