Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (25.04.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ebnerstraße Ecke Schißlerstraße wobei der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Pkw die Schißlerstraße in südliche Richtung. Als er nach rechts in die Ebnerstraße einbog, touchierte er ein geparktes Fahrzeug an der Heckstoßstange. Zwei unbeteiligte Zeugen konnten den Unfall beobachten und informierten die Polizei. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 66-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols gegen den 66-Jährigen. Der 66-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell