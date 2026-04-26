PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (25.04.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ebnerstraße Ecke Schißlerstraße wobei der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Pkw die Schißlerstraße in südliche Richtung. Als er nach rechts in die Ebnerstraße einbog, touchierte er ein geparktes Fahrzeug an der Heckstoßstange. Zwei unbeteiligte Zeugen konnten den Unfall beobachten und informierten die Polizei. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 66-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols gegen den 66-Jährigen. Der 66-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 14:03

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

    Augsburg (ots) - Göggingen - Am 24.04.2026 kam es zu einem Verkehrsunfall in der Bürgermeister-Auernhammer-Straße, bei dem sich der Unfallverursacher entfernte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen 15.30 Uhr stand die Geschädigte mit ihrem Pkw an der Kreuzung Bürgermeister-Auernhammer-Straße und wollte nach links in die Bahnstraße abbiegen. Ein Pkw mit ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 14:01

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Kleinkraftrades

    Augsburg (ots) - Firnhaberau - Im Zeitraum zwischen dem 24.04.2026, 22.00 Uhr und 25.04.2026, 08.00 Uhr wurde in der St.-Lukas-Straße ein Kleinkraftrad entwendet. Der Geschädigte stellte sein Kleinkraftrad gegen 22.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 22 ab. Am nächsten Morgen war das schwarze Kleinkraftrad der Marke Nova Motors nicht mehr da. Die Polizei Augsburg Ost ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 14:00

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Freitag (24.04.2026) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt auf einem Spielplatz in der Rockensteinstraße. Gegen 14.40 Uhr befand sich der 15-jährige Geschädigte auf dem Gelände des Spielplatzes, als eine größere Personengruppe auf ihn zukam und ihn zunächst verbal anging. Im weiteren Verlauf schlugen einige der Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren