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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Augsburg (ots)

Göggingen - Am 24.04.2026 kam es zu einem Verkehrsunfall in der Bürgermeister-Auernhammer-Straße, bei dem sich der Unfallverursacher entfernte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen 15.30 Uhr stand die Geschädigte mit ihrem Pkw an der Kreuzung Bürgermeister-Auernhammer-Straße und wollte nach links in die Bahnstraße abbiegen. Ein Pkw mit Anhänger, der geradeaus an der Geschädigten vorbeifuhr touchierte offenbar mit seinem Anhänger den Pkw der Geschädigten. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Die Geschädigte konnte keine Hinweise auf den Unfallverursacher geben, deshalb bitte die Polizei Augsburg Süd um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2610. Die Geschädigte hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Lechhausen - Im Zeitraum zwischen dem 24.04.2026, 14.30 Uhr und dem 25.04.2026, 19.30 Uhr wurde ein in der Hegelstraße abgestellter Pkw beschädigt. Der Geschädigte stellte seinen Leihwagen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab. Als er zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Delle in der Fahrertüre, sowie einen Kratzer am linken Außenspiegel fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2310.

Oberhausen - Im Zeitraum vom 20.04.2026, 06.00 Uhr bis 25.04.2026, 09.30 Uhr wurde ein Pkw in der Bleicherbreite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein grünes Fahrzeug handeln. Die Polizei Augsburg West sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder die Tatzeit geben können unter der Tel. 0821/323-2510.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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