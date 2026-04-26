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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung und Diebstahl

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (24.04.2026) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt und anschließendem Diebstahl am Helmut-Haller-Platz. Gegen 18.00 Uhr befand sich der 33-jährige Geschädigte am Helmut-Haller-Platz. Hier wurde er von zwei männlichen Personen angesprochen und schließlich mehrmals ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte erlitt dadurch leichte Verletzungen. Anschließend nahm einer der unbekannten Täter den Geldbeutel des 33-Jährigen, den dieser in der Hand hielt, an sich und entnahm das darin befindliche Bargeld. Die beiden Männer entfernten sich in Richtung Ebnerstraße. Da der 33-Jährige den Vorfall erst verspätet bei der Polizei meldete, konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Der Geschädigte beschrieb die beiden Männer wie folgt: Beide sind etwa 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank, osteuropäisches Erscheinungsbild, sie trugen Hoodies und Sonnenbrille. Einer der Männer hatte tätowierte Unterarme. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall oder die beiden unbekannten Männer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg West unter der Tel. 0821/232-2510 zu melden. Der 33-jährige Geschädigte hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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