Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Freitag (24.04.2026) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt auf einem Spielplatz in der Rockensteinstraße. Gegen 14.40 Uhr befand sich der 15-jährige Geschädigte auf dem Gelände des Spielplatzes, als eine größere Personengruppe auf ihn zukam und ihn zunächst verbal anging. Im weiteren Verlauf schlugen einige der Personen unvermittelt auf den 15-Jährigen ein und traten diesen. Anschließend entfernte sich die Personengruppe. Eine Passantin stellte den verletzten Geschädigten wenig später fest und informierte die Rettungskräfte. Der 15-Jährige wurde durch den Angriff verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos, deshalb sucht die Polizei Augsburg West nun nach Zeugen für den Vorfall oder Hinweise auf eine größere Personengruppe, die sich zum Tatzeitpunkt an der Tatörtlichkeit aufhielt unter der Tel. 0821/323-2510. Der 15-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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