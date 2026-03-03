Hauptzollamt Köln

HZA-K: Kölner ZOLL findet rund 58 Kilogramm Partydrogen in goldenen Gartenzwergen und bei Schmuggler in Taxi

Ketamin mit einem Straßenverkaufswert von mehr als 2,3 Millionen Euro

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Köln (ots)

Rund 25 Kilogramm Ketamin versteckt in goldenen Gartenzwergen und mehr als 33 Kilogramm der Partydroge unterwegs in einem Taxi gingen dem Kölner ZOLL ins Netz.

Vier Paketsendungen wurden vor knapp einem Monat auf ihrem Weg aus Süddeutschland Richtung Kanada und Australien am Flughafen Köln/Bonn kontrolliert. Bereits auf den Röntgenbildern waren erste Auffälligkeiten erkennbar.

"Deutliche Veränderungen an den Füßen der ausgepackten goldenen Gartenzwerge, brachte meine Kolleginnen und Kollegen auf die Spur der insgesamt rund 25 Kilogramm versteckten Ketamins", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Vor einer Woche führte die Kontrolle eines niederländischen Taxis auf der A3 in Richtung Frankfurt am Main zur Sicherstellung von mehr als 33 Kilogramm der Par-tydroge. Auf der Raststätte Siegburg, wurde neben dem Taxifahrer auch der 36-jährige Fahrgast überprüft.

"Nach widersprüchlichen Angaben zum Grund und der Route seiner Reise, über-prüften meine Kolleginnen und Kollegen sein Gepäck genauer. Diesen Moment wollte der Engländer zur Flucht nutzen, wurde aber nach wenigen Metern eingeholt. Der Grund seines Fluchtversuchs war schnell gefunden. 30 szenetypische Vakuumbeutel waren mit weißem kristallinem Pulver gefüllt und als Tarnung in Geschenkpapier eingewickelt und zwischen Bekleidung in seinen Koffern versteckt" schildert Ahland den Fall.

Der Straßenverkaufswert der insgesamt rund 58 Kilogramm Ketamin liegt bei mehr als 2,3 Millionen Euro. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

Original-Content von: Hauptzollamt Köln, übermittelt durch news aktuell