Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen an Pkw

Augsburg (ots)

Innenstadt - Bereits in der Nacht vom 31.03.2026 auf den 01.04.2026 kam es in der Haunstetter Straße auf Höhe der Hausnummer 22 zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw. Im Tatzeitraum wurden an insgesamt acht Pkw, die am rechten Fahrbahnrand geparkt waren, die rechten Außenspiegel beschädigt. Die Polizei Augsburg Mitte bittet nun Zeugen, die sich trotz der bereits vergangenen Zeit an verdächtige Geräusche oder Personen erinnern können, sich unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.

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