Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Kleinkraftrades

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Im Zeitraum zwischen dem 24.04.2026, 22.00 Uhr und 25.04.2026, 08.00 Uhr wurde in der St.-Lukas-Straße ein Kleinkraftrad entwendet. Der Geschädigte stellte sein Kleinkraftrad gegen 22.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 22 ab. Am nächsten Morgen war das schwarze Kleinkraftrad der Marke Nova Motors nicht mehr da. Die Polizei Augsburg Ost sucht nun Hinweise auf den Verbleib des Kleinkraftrades. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0821/323-2310 zu melden. Der Geschädigte hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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