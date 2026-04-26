PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Kleinkraftrades

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Im Zeitraum zwischen dem 24.04.2026, 22.00 Uhr und 25.04.2026, 08.00 Uhr wurde in der St.-Lukas-Straße ein Kleinkraftrad entwendet. Der Geschädigte stellte sein Kleinkraftrad gegen 22.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 22 ab. Am nächsten Morgen war das schwarze Kleinkraftrad der Marke Nova Motors nicht mehr da. Die Polizei Augsburg Ost sucht nun Hinweise auf den Verbleib des Kleinkraftrades. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0821/323-2310 zu melden. Der Geschädigte hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 14:00

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Freitag (24.04.2026) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt auf einem Spielplatz in der Rockensteinstraße. Gegen 14.40 Uhr befand sich der 15-jährige Geschädigte auf dem Gelände des Spielplatzes, als eine größere Personengruppe auf ihn zukam und ihn zunächst verbal anging. Im weiteren Verlauf schlugen einige der Personen ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 13:59

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung und Diebstahl

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Freitag (24.04.2026) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt und anschließendem Diebstahl am Helmut-Haller-Platz. Gegen 18.00 Uhr befand sich der 33-jährige Geschädigte am Helmut-Haller-Platz. Hier wurde er von zwei männlichen Personen angesprochen und schließlich mehrmals ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte erlitt dadurch ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 13:58

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen an Pkw

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Bereits in der Nacht vom 31.03.2026 auf den 01.04.2026 kam es in der Haunstetter Straße auf Höhe der Hausnummer 22 zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw. Im Tatzeitraum wurden an insgesamt acht Pkw, die am rechten Fahrbahnrand geparkt waren, die rechten Außenspiegel beschädigt. Die Polizei Augsburg Mitte bittet nun Zeugen, die sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren