Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand in einer Elektroanlage im Städtischen Klinikum Friedrichstadt - Klinikum derzeit für neue Patienten nicht verfügbar

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Dresden (ots)

Wann? 19. März 2026, seit 03:19 Uhr

Wo? Friedrichstraße, Friedrichstadt

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einer Elektroanlage des Städtischen Klinikums Friedrichstadt zu einem Brand. Im Vorfeld war es im Bereich der Dresdner Innenstadt zu einem Stromausfall gekommen, der durch den zuständigen Netzbetreiber bestätigt wurde. Inwieweit ein Zusammenhang mit dem Brand in einer Mittelspannungsanlage des Klinikums besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Feuerwehr Dresden konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Daürber hinaus wurde der betroffene Bereich belüftet und eine Kontrolle der umliegenden Häuser durchgeführt. Die umliegenden Kliniken wurden über das Ereignis informiert.

Information der Klinikleitung

Die Sicherheit und Versorgung der Patientinnen und Patienten im Klinikum sind zu jeder Zeit gewährleistet. Alle sich derzeit im Klinikum befindlichen Personen werden weiterhin medizinisch betreut. Aufgrund der aktuellen Lage ist die Aufnahme neuer Patientinnen und Patienten - sowohl im Notfall als auch im ambulanten Bereich - für den heutigen Tag nicht möglich. Der Ambulanzbetrieb sowie geplante Operationen wurden durch die Klinikleitung vorsorglich für heute ausgesetzt. Weiterhin wird es keine Krankentransporte vom und zum Städtischen Klinikum geben. Die Stromversorgung des Klinikums ist durch die Netzersatzanlage sichergestellt.

Die Feuerwehr Dresden ist mit rund 50 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr im Einsatz.

Weitere Informationen werden durch das Städtische Klinikum Friedrichstadt zeitnah bereitgestellt.

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