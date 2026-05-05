Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mit Messer und Schreckschusspistole gestoppt

Mannheim (ots)

Am Montagmittag gegen 14:20 Uhr stoppte eine Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt einen Mann, welcher mit einer Schreckschusspistole und einem Messer unterwegs war. Eine Zeugin beobachtete zwei Männer in der Straßenbahn, wobei einer der beiden eine Pistole mit sich führte. Zu einer Bedrohungslage kam es aber zu keinem Zeitpunkt. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Mann schließlich an der Bahnhaltestelle Marktplatz in der Straßenbahn einer Kontrolle unterziehen. In dessen Umhängetasche fanden die Beamten dann die Schreckschusspistole sowie ein Messer mit 8,5 cm Klingenlänge. Da der 41-Jährige nicht im Besitz einer entsprechenden Erlaubnis zum Führen der Schreckschusswaffe war, sieht er nun einer Anzeige entgegen. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen musste der Mann mit zum Revier. Das Messer sowie die Pistole wurden beschlagnahmt. Wieso der Mann die Waffen mit sich führte, dazu machte er keine Angaben.

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