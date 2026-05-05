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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag kam es in der Schulstraße in St. Leon-Rot zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kind.

Die 42-jährige Autofahrerin fuhr auf der Schulstraße als plötzlich auf Höhe der Hausnummer 9 ein 7-jähriges Kind von links nach rechts über die Straße rannte. Die Frau sah das Kind zu spät und konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß kam das Kind zu Fall und verletzte sich leicht. Es wurde vorsorglich durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort medizinisch behandelt und im Anschluss in die Obhut der Mutter übergeben.

Am Fahrzeug der 42-Jährigen entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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