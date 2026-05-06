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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Wohnungseinbrüche innerhalb von zwei Tagen in der Neckarstadt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt wurden der Polizei innerhalb von zwei Tagen zwei Wohnungseinbruche angezeigt. Die Ermittlungen in beiden Fällen führt die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Am Montag im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Pflügersgrundstraße im Stadtteil Neckarstadt-West ein. Die Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu der im ersten Obergeschoss gelegenen Wohnung und durchsuchte diese anschließend gezielt nach Wertgegenständen. Hierbei entwendeten die Unbekannten Goldschmuck im Gesamtwert von etwa 8.000 Euro.

Am gestrigen Dienstag zwischen 09:45 Uhr und 11:00 Uhr verschafften sich drei bislang unbekannte Männer auf ungeklärte Weise Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Untere Cliqnetsstraße im Stadtteil Neckarstadt-Ost. Im Inneren der Wohnung entwendeten die Täter Handtaschen, Schmuck, Uhren, Bargeld sowie Goldgegenstände. Das Besondere an der Vorgehensweise: Die drei Männer entwendeten einen Tresor aus der Wohnung, in dem sich die genannten Wertgegenstände befanden und trugen diesen gemeinschaftlich über das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses zu einem vor dem Gebäude bereitgestellten Transporter. Der Gesamtschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die drei Männer waren zum Tatzeitpunkt auffällig einheitlich gekleidet: Sie trugen übereinstimmende T-Shirts und weiße Bauhelme - mutmaßlich, um als Handwerker zu erscheinen und keine Aufmerksamkeit zu erregen.

In beiden Fällen sucht die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg Zeuginnen und Zeugen. Verdächtige Wahrnehmungen und sachdienliche Hinweise werden am kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 entgegengenommen.

Präventionstipps der Polizei - So schützen Sie sich vor Wohnungseinbruch: Die beiden Taten zeigen einmal mehr, dass Einbrecher oft zielstrebig und professionell vorgehen - teils getarnt als Handwerker, um nicht aufzufallen. Die Polizei empfiehlt:

   - Türen und Fenster immer verschließen: Auch bei kurzer 
     Abwesenheit alle Türen abschließen - nicht nur zuziehen. 
     Gekippte Fenster sind offene Fenster für Einbrecher.
   - Unbekannte Handwerker im Haus kritisch hinterfragen: Wurden 
     keine Handwerker bestellt, sprechen Sie unbekannte Personen im 
     Treppenhaus direkt an oder informieren Sie die Hausverwaltung. 
     Im Zweifel sofort die Polizei über 110 verständigen.
   - Einbruchhemmende Sicherungstechnik nachrüsten: Hochwertige 
     Schlösser, Sicherheitsriegel und einbruchhemmende Türen und 
     Fenster erhöhen die Schutzwirkung erheblich.
   - Tresor fachgerecht verankern: Ein Tresor schützt nur dann 
     zuverlässig, wenn er fest im Mauerwerk oder Boden verankert ist 
     - ein nicht befestigter Tresor kann abtransportiert werden.
   - Wachsame Nachbarschaft: Sprechen Sie mit Ihren Nachbarinnen und 
     Nachbarn. Unbekannte Personen im Hausflur oder unbekannte 
     Fahrzeuge vor dem Haus sollten umgehend der Polizei gemeldet 
     werden.
   - Keine Abwesenheit signalisieren: Bitten Sie Vertrauenspersonen, 
     in Ihrer Abwesenheit nach dem Rechten zu sehen.
   - Kriminalpolizeiliche Beratung nutzen: Die Polizei bietet 
     kostenlose und neutrale Beratung zum technischen Einbruchschutz 
     an - direkt vor Ort in den Kriminalpolizeilichen 
     Beratungsstellen.

Ausführliche Informationen und weitere Tipps zum Schutz vor Wohnungseinbruchdiebstahl finden Sie auf der Präventionsseite der Polizei Baden-Württemberg: https://praevention.polizei-bw.de/praevention/sicherungstechnik/. Weitere Hinweise und die Suche nach einer Beratungsstelle in Ihrer Nähe: www.k-einbruch.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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