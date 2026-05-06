Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Dreister Trickdiebstahl im Parkhaus in der Altstadt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am gestrigen Dienstag wurde ein 85-jähriger Mann im Parkhaus P10 am Friedrich-Ebert-Platz in der Heidelberger Altstadt Opfer eines professionell durchgeführten Trickdiebstahls mit arbeitsteiligem Vorgehen zweier bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Der Senior hatte sein Fahrzeug im Parkhaus P10 abgestellt und zunächst an einer nahegelegenen Bankfiliale Bargeld abgehoben, bevor er verschiedene Erledigungen in der Heidelberger Altstadt tätigte. Nach seiner Rückkehr in das Parkhaus gegen 12:00 Uhr begab er sich zum Parkscheinautomaten, um sein Ticket zu lösen.

Dort wurde er von einer bislang unbekannten Frau angesprochen, die behauptete, sein Rücken sei verschmutzt und ihn während des Gesprächs am Rücken berührte. Tatsächlich stellte der Geschädigte an seinem Auto fest, dass seine Kleidung und seine Tasche am Rücken verschmiert waren. Er legte daraufhin seine Bauchtasche auf den Rücksitz seines Fahrzeugs und verstaute seine Einkäufe im Kofferraum. In diesem Moment sprach ihn ein bislang unbekannter Mann an und fragte, ob die auf dem Boden liegenden Geldscheine ihm gehören würden. Als der 85-Jährige sich bückte, um das Geld aufzuheben, entfernte sich der Unbekannte unvermittelt. Im weiteren Verlauf bemerkte der Senior, dass seine auf dem Rücksitz abgelegte Bauchtasche fehlte. In der Bauchtasche befanden sich neben Bargeld in Höhe von etwa 9.000 Euro auch diverse Ausweisdokumente, ein Mobiltelefon sowie eine Damenuhr.

Die Ermittlungen führt der Arbeitsbereich für unbaren Zahlungsverkehr des Polizeireviers Heidelberg-Mitte.

Personen, die im Parkhaus P10 am Friedrich-Ebert-Platz zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 06221 1857-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

Präventionstipps der Polizei - So schützen Sie sich vor der "Schmutzmasche" und ähnlichen Ablenkungstricks: Der vorliegende Fall zeigt ein klassisches, arbeitsteilig organisiertes Trickdiebstahlskonzept: Während eine Person ablenkt, handelt eine zweite Person im Verborgenen. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser und ähnlichen Maschen und gibt folgende Empfehlungen:

- Wertsachen niemals unbeaufsichtigt ablegen: Bauchtaschen, Handtaschen oder Geldbörsen dürfen auch für wenige Sekunden nicht aus der Hand gelegt oder unbeobachtet abgestellt werden - weder im Fahrzeug noch anderswo. Täter handeln in Sekundenbruchteilen. - Bei unerwarteten Berührungen oder Hinweisen auf Verschmutzungen sofort misstrauisch werden: Die sogenannte "Schmutzmasche" ist eine bekannte Vorgehensweise professioneller Trickdiebe. Wer darauf hingewiesen wird, dass die Kleidung verschmutzt sei, sollte Wertsachen erst wegsichern, bevor er sich damit befasst. - Geldscheine auf dem Boden ignorieren: Das Hinweisen auf vermeintlich verlorene Geldscheine oder Gegenstände ist eine klassische Ablenkungsstrategie. Bücken Sie sich in solchen Situationen niemals, ohne vorher Ihre Wertsachen gesichert zu haben. - Große Bargeldmengen nicht mit sich führen: Heben Sie möglichst nur so viel Bargeld ab, wie Sie unmittelbar benötigen. Große Bargeldbeträge sollten niemals am Körper getragen werden. - Bauchtaschen richtig tragen: Tragen Sie Bauchtaschen stets vor dem Körper und unter der Kleidung - niemals auf dem Rücken oder offen sichtbar. - Auf das eigene Gefühl vertrauen: Wenn Ihnen eine Situation oder eine Person verdächtig vorkommt, verlassen Sie diese unverzüglich und rufen Sie im Notfall die Polizei über 110. - Karten sofort sperren lassen: Im Falle eines Diebstahls können Karten jederzeit über den Sperr-Notruf 116 116 gesperrt werden. Speichern Sie diese Nummer vorsorglich in Ihrem Mobiltelefon. - Anzeige erstatten: Auch wenn gestohlene Gegenstände nicht mehr zurückgewonnen werden können - Ihre Anzeige hilft der Polizei, Täterstrukturen zu erkennen und weitere Straftaten zu verhindern.

Ausführliche Informationen und weitere Tipps zum Schutz vor Trickdiebstahl finden Sie auf der Präventionsseite der Polizei Baden-Württemberg: https://praevention.polizei-bw.de/praevention/betrugdiebstahl/.

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