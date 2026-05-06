Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Trickdiebe erbeuten Bargeld - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Dienstag, gegen 12.30 Uhr, ereignete sich in der Hockenheimer Straße ein Trickdiebstahl zum Nachteil eines 87-jährigen Anwohners.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand klingelte zunächst eine unbekannte Frau bei dem Senior und gab an für einen Zirkus Spenden zu sammeln.

Der 87-Jährige ließ sie ins Haus und gab ihr im Esszimmer aus einer Spardose einen 5-Euro-Schein als Spende. Etwas später kam ein ebenfalls unbekannter Mann zu den beiden, der angab der Cousin der Frau zu sein.

In der Folge lenkte die Frau den Bewohner ab, sodass der hinzugekommene Mann aus der Spardose das restliche Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrages und eine Bankkarte entwenden konnte.

Hiernach verließen beide Unbekannte zügig das Haus, ohne sich zu verabschieden.

Als der 87-Jährige hiernach seine Spardose kontrollierte, stellte er den Diebstahl fest. Er veranlasste umgehend die Sperrung der entwendeten Bankkarte.

Zu einer Abbuchung war es bis dahin nicht gekommen.

Die Frau soll etwa 30 Jahre alt und ca. 165 cm groß gewesen sein. Sie hatte lange blonde Haare und sonnengebräunte Hautfarbe.

Der Mann soll etwa 40 Jahre alt und ca. 180 cm groß gewesen sein. Er hatte dunkle Haare, eine Zahnlücke und ebenfalls sonnengebräunte Hautfarbe.

Beide sprachen akzentfrei Deutsch.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06202 / 288-0 zu melden.

Präventionstipps - so schützen Sie sich vor Trickdiebstahl: Trickdiebe sind oft gut organisiert und nutzen gezielt das Vertrauen älterer Menschen aus.

- Öffnen Sie Fremden nicht die Tür, ohne zuvor deren Identität zweifelsfrei geklärt zu haben. Seriöse Behörden und Dienstleister kündigen Besuche in der Regel vorher an.

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihr Zuhause, auch dann nicht, wenn diese einen glaubwürdigen Grund vortäuschen.

- Bewahren Sie Bargeld und Wertsachen sicher auf - möglichst in einem Tresor oder einer Bank, nicht in der Wohnung oder im Haus.

- Rufen Sie im Zweifelsfall sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 an - auch wenn Sie nur ein ungutes Gefühl haben.

- Sprechen Sie mit Angehörigen und Nachbarn über solche Maschen, damit auch andere sensibilisiert werden.

- Wer Opfer einer solchen Tat geworden ist, sollte sich nicht schämen Trickdiebe sind professionelle Täter, die auf die Gutgläubigkeit ihrer Opfer spezialisiert sind.

Weitere Informationen und Beratungsangebote zum Schutz vor Trickbetrug erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Polizeidienststelle oder unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen.

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