Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Holzzaun durch Unbekannte beschädigt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag beschädigten Unbekannte in der Reilinger Straße einen Zaun der Gemeinde Neulußheim.

Der Holzzaun eines Spielplatzes wurde auf einer Länge von circa zehn Metern zerstört. Die Höhe des Sachschadens wird auf 1.000 Euro beziffert.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden geben, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205 28600 zu melden.

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