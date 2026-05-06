Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firma mit hohem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen wurde in der Reichenberger Straße in Hemsbach in eine Firma für Kurierdienstleistungen eingebrochen.

Gegen 04:30 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt in das Firmengebäude. Im Inneren des Gebäudes wurden zwei weitere Türen gewaltsam geöffnet. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Durch die Täter wurden aus den Räumlichkeiten diverse Pakete entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem höheren fünfstelligen Diebstahlschaden ausgegangen.

Der genaue Tathergang, sowie der Wert des Diebesguts ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen des Polizeipostens Hemsbach.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden geben, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201 10030 zu melden.

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