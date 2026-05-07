Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zusammenstoß zwischen Auto und Straßenbahn - eine Person verletzt

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto und eine Straßenbahn beteiligt waren, wurde eine Person verletzt und es entstand beträchtlicher Sachschaden.

Eine 26-jährige Frau war gegen 8.20 Uhr mit ihrem Citroen auf der Speyerer Straße vom Römerkreisel kommend stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zur Carl-Benz-Straße/Czernyring übersah sie eine Straßenbahn, die auf der Carl-Benz-Straße in Richtung Stadthalle unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Citroen überschlug sich zweimal, kam aber schließlich wieder auf den Rädern zum Stehen. Die Straßenbahn blieb quer über der Fahrbahn der Speyerer Straße im Kreuzungsbereich stehen.

Die 26-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß und den Überschlägen Verletzungen und wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine näheren Informationen vor.

In der Straßenbahn blieben Fahrer und Fahrgäste unverletzt.

Der Citroen wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Durch die quer über die Fahrbahn stehende Straßenbahn wurde der Verkehr vorübergehend in beide Richtungen blockiert. Es ergaben sich hierdurch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdiensts Heidelberg dauern an.

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