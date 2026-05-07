Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/B 535: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Pressemeldung Nr. 2

Heidelberg/B 535 (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6270559), ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der B 535 in Fahrtrichtung Heidelberg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 64-jähriger Mann war gegen 11 Uhr mit seinem Sprinter mit Kastenaufbau auf der B 535 in Richtung Heidelberg unterwegs. Noch vor der Abzweigung zur L 600a (Speyerer Straße) stieß er gegen ein am Fahrbahnrand aufgestelltes Verkehrszeichen. Dieses blieb im Kastenaufbau seines Fahrzeugs stecken. Dennoch setzte der Mann seine Fahrt fort. Im weiteren Verlauf fuhr er aus bislang unbekannter Ursache ungebremst auf den BMW einer 43-jährigen Frau auf, die die rechte Geradeausspur befuhr. Der BMW schleuderte nach rechts in die Leitplanken, prallte dort ab und stieß anschließend nochmals gegen das Heck des Transporters, der zwischenzeitlich an dem BMW vorbeigerollt war.

Ein im BMW befindliches Kleinkind erlitt leichte Verletzungen und wurde zur eingehenden Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Während der Unfallaufnahme waren die beiden Geradeausfahrstreifen in Richtung Heidelberg voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die Linksabbiegerspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg dauern an.

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