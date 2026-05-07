Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 40-Jähriger wegen gefährlicher Körpverletzung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft-Zeugenaufruf

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim einen Haftbefehl gegen einen deutschen Staatsangehörigen im Alter von 40 Jahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erlassen.

Am 09.04.2026 gegen 15:00 Uhr soll sich ein 40-jähriger Mann in einen Graffiti- und Pyroladen in den Mannheimer Quadraten begeben haben. Als der Verkäufer ihn dort auf das bereits bestehende Hausverbot hingewiesen und ihn des Ladens verwiesen habe, soll sich der Mann in einem benachbarten Kiosk zwei Bierflaschen, eine aus Plastik und eine aus Glas, gekauft haben. Anschließend habe er den Laden wieder aufgesucht und dort mit der Plastikflasche nach dem Verkäufer geschlagen. Diesem sei es gelungen den Schlag mit dem Arm abzuwehren, so dass er lediglich durch austretendes Bier getroffen worden sei.

Nachdem der Tatverdächtige hiernach den Laden verlassen habe, soll er den Verkäufer angerufen und diesem mit dem Tode gedroht haben.

Am 27.04.2026 gegen 13:30 Uhr soll sich der Tatverdächtige erneut zu demselben Graffiti- und Pyroladen in den Mannheimer Quadraten begeben haben und dann demselben Verkäufer unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Der Verkäufer habe hierdurch Schmerzen und Augenreizungen erlitten.

Während der Tatverdächtige den Laden verlassen habe, soll er dem Geschädigten damit gedroht haben, ihm das nächste Mal ein Messer in den Hals zu stecken.

Der 40-Jährige war am Dienstag, 05.05.2026 von der Polizei festgenommen worden. Am Nachmittag des 06.05.2026 wurde er dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung erließ.

Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde dieser in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim Innenstadt und der Staatsanwaltschaft Mannheim in dieser Sache dauern an.

Zusätzlich besteht gegen den Tatverdächtigen ein Anfangsverdacht, er habe im Stadtgebiet Mannheim Gebäudefassaden, Stromverteilerkästen und ähnliche Gegenstände mit dem Schriftzug "HERZTOD" besprüht und diese dadurch beschädigt.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt bittet Personen, deren Eigentum mit dem oben genannten Schriftzug "HERZTOD" beschädigt wurde und die dies noch nicht bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht haben, sich unter 0621 1258-0 zu melden.

Staatsanwaltschaft Mannheim

Frau Erste Staatsanwältin Dr. Schweppe

Telefon: 0621 292-7106

E-Mail: pressestelle@stamannheim.justiz.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell