Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hoffenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin beschädigt Auto und flüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine noch unbekannte Radfahrerin kollidierte am 1. Mai gegen 19:20 Uhr in der Straße Große Minke mit einem geparkten BMW und flüchtete anschließend.

Durch den Zusammenstoß ging unter anderem das linke Rücklicht des Autos zu Bruch. Insgesamt entstand ein Sachschaden von fast 6.000 Euro.

Eine Kamera zeichnete den Unfall auf. Hierauf ist zu erkennen, dass die Radfahrerin mit einem weißen Damenrad unterwegs war. Sie hatte ein jugendliches Erscheinungsbild, eine etwas kräftigere Statur und trug eine schwarze, kurze Hose, schwarze Schuhe mit weißer Sohle, ein Oversize-Shirt mit der Aufschrift "92", schwarze Radhandschuhe sowie einen grauen Fahrradhelm. In Begleitung war die Unfallverursacherin von einem etwa 50 Jahre alten Mann, welcher ebenfalls auf einem Fahrrad unterwegs war.

Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun nach der Unfallverursacherin sowie nach Zeugen, die Hinweise zur Identität der Radfahrerin geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 07261/690-0 zu melden.

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