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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Ein Schwerverletzter nach Unfall auf der B36

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 0:30 Uhr verletzte sich ein Autofahrer bei einem Unfall auf der B36 schwer.

Der 20-jährige VW-Fahrer war auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Mannheim unterwegs, als er aus bislang unbekanntem Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit der Mittelleitplanken kollidierte. Durch den Zusammenstoß drehte sich das Auto um die eigene Achse, prallte erneut gegen die Mittelleitplanke und blieb letztlich in der Fahrbahnmitte stehen. Bei dem Unfall zog sich der 20-Jährige schwere Verletzungen zu. Eine Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der VW wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten wurde der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zu einem Rückstau kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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