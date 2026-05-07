Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigungen an abgestellten Fahrzeugen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Mittwochabend, 20:00 Uhr, und Samstagmorgen, 11:00 Uhr, wurden in Hockenheim zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt.

In der Alex-Möller-Straße wurde ein Fahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes beschädigt. An einem Reifen konnten entsprechende Einstichstellen festgestellt werden. In der Rudolf-Diesel-Straße ließen bislang unbekannte Täter die Luft aus den Vorderreifen eines abgestellten Honda ab. Ob und wie die Reifen hierbei beschädigt wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die genaue Sachschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205 28600 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

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