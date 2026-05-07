Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall in ungesicherter Baustelle

Heidelberg (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 10:40 Uhr ereignete sich im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug in einer ungesicherten Baustelle festfuhr.

Die 79-Jährige war mit ihrem Auto in der Straße "Obere Rödt" unterwegs. Aufgrund von Kabelarbeiten war über die gesamte Fahrbahnbreite ein etwa 15 Zentimeter tiefes Loch in der Fahrbahn, in welches sie mit beiden Vorderreifen hinein fuhr. Eine eigenständige Weiterfahrt war anschließend nicht mehr möglich. Mit Hilfe eines Abschleppseils, konnte das Fahrzeug aus dem Loch gezogen werden.

Ob an dem Fahrzeug ein Sachschaden entstanden ist, kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden.

Der Verantwortliche der Baustelle muss sich nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

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