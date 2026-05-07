Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hochwertiges Auto gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Unbekannte entwendeten am frühen Mittwochmorgen im Stadtteil Feudenheim einen hochwertigen Mercedes-Geländewagen des Modells AMG G 63

Der Besitzer hatte das Fahrzeug am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr in der Einfahrt seines Anwesens im Carolus-Vocke-Ring abgestellt. Am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr stellte er fest, dass das Fahrzeug verschwunden war. Ein Nachbar hatte bereits gegen 3:30 Uhr das Geräusch des startenden Fahrzeugs wahrgenommen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand flüchteten der oder die Täter mit dem Fahrzeug zunächst in Richtung Heddesheim und weiter zur dortigen Autobahnanschlussstelle der A 5.

Die weiteren Ermittlungen führt das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174 4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

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