POL-MA: Mannheim: Hochwertiges Auto gestohlen - Zeugenaufruf
Mannheim (ots)
Unbekannte entwendeten am frühen Mittwochmorgen im Stadtteil Feudenheim einen hochwertigen Mercedes-Geländewagen des Modells AMG G 63
Der Besitzer hatte das Fahrzeug am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr in der Einfahrt seines Anwesens im Carolus-Vocke-Ring abgestellt. Am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr stellte er fest, dass das Fahrzeug verschwunden war. Ein Nachbar hatte bereits gegen 3:30 Uhr das Geräusch des startenden Fahrzeugs wahrgenommen.
Nach derzeitigem Erkenntnisstand flüchteten der oder die Täter mit dem Fahrzeug zunächst in Richtung Heddesheim und weiter zur dortigen Autobahnanschlussstelle der A 5.
Die weiteren Ermittlungen führt das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174 4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.
Rückfragen bitte an:
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