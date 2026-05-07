Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war ein 22-Jähriger in einem Skoda Octavia auf der Autobahn A6 zwischen Schwetzingen und Hockenheim in Fahrtrichtung Heilbronn auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Um kurz nach 3:30 Uhr zog plötzlich ein Lkw auf seinen Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, versuchte der Mann auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Auto, welches nach rechts von der Fahrbahn abkam, eine Böschung hinauffuhr und sich dann überschlug. Nach dem Unfall hielt der Lkw auf dem Seitenstreifen an, flüchtet dann aber von der Unfallstelle. Bei dem Unfall verletzte sich der 22-Jährige leicht. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf nahm die Ermittlungen wegen Fahrerflucht auf.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06227/ 35826-0 zu melden.

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