Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/L 723: Verkehrsunfall zwischen Reilingen und Walldorf, PM Nr.1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 7:15 Uhr ereignete sich am Freitag ein Verkehrsunfall auf der L 723 zwischen Reilingen und Walldorf. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Opel und einem Seat, bei dem es auch Verletzte gab. Das genaue Schadensausmaß ist jedoch noch nicht bekannt. Zum Zweck der Unfallaufnahme ist der Streckenabschnitt zwischen der Einmündung der Walldorfer Straße und der Abfahrt der Autobahn A 5 gesperrt. In dem Bereich kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Ortskundigen wird empfohlen, das Gebiet zu umfahren.

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