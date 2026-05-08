Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann in der Kurfürstenanlage zusammengeschlagen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend hörte ein Zeuge einen ungewöhnlichen Lärm, der aus einer Passage in der Nähe eines Hotels in der Kurfürstenanalage nach außen drang. Als er um kurz vor 21 Uhr nachschaute, sah er zwei Männer, die einen anderen festhielten. Ein weiterer Mann schlug auf den wehrlosen Mann ein. Als die Aggressoren den Zeugen bemerkten, rannten sie davon. Der angegriffene Mann lief den Flüchtenden nach und rief ihnen Beleidigungen hinterher. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der 26-jährige Geschädigte bereits zuvor von den drei Männern angegriffen, geschlagen und getreten. Zudem hatte ihm einer der bislang unbekannten Tatverdächtigen eine Bierflasche gegen den Kopf geworfen. Durch die Attacken erlitt der 26-Jährige leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung lehnte er ab. Die Hintergründe des Angriffs sind Gegenstand der Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte geleitet werden.

Die drei Tatverdächtigen werden als ungefähr 20 Jahre alt beschrieben. Der Mann, welcher auf den Geschädigten einschlug, war sehr schlank, ungefähr 175 cm groß und hatten längere dunkelblonde Haare sowie einen Mittelscheitel. Er trug einen weißen Pullover. Vom äußeren Erscheinungsbild entsprach er einem südosteuropäischen Phänotyp.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

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