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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Betrug durch sogenannten Fake-shop

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch bestellte ein 58-Jähriger aus Bammental im Internet bei einem vermeintlichen Online-Fahrradgeschäft ein E-Bike für 675 EUR. Er bezahlte mit seiner Kreditkarte und gab hierzu deren Kartennummer an.

Als er hieraufhin keine Bestellbestätigung erhielt, wurde er misstrauisch und ging nochmal auf die Internetseite des Online-Fahrradhändlers.

Hier stellte er fest, dass es sich um einen sogenannten Fake-Shop handelte, vor dem bereits auf mehreren Plattformen gewarnt wurde.

Fake-Shops sind gefälschte Online-Verkaufsplattformen, die täuschend echt aussehen. Mit Produktbildern und Informationen, Allgemeinen Geschäftsbedingungen und einem gefälschten Impressum wirken sie sehr professionell. Die Betreiber bieten ihre Waren nur gegen Vorkasse an, liefern nach Zahlung der Ware aber kein Produkt.

Der Mann erstattete beim Polizeirevier Neckargemünd Strafanzeige.

Die Polizei gibt folgende Tipps für einen sicheren Online-Kauf:

   - Grundsätzlich gilt: Je verlockender ein Angebot ist, desto 
     misstrauischer sollten Sie sein.
   - Zur Überprüfung eines Online-Angebots hilft auch ein Blick in 
     Diskussionsforen im Internet.
   - Zahlen Sie niemals per Vorkasse Geld an Ihnen unbekannte 
     Anbieter. Nutzen Sie sichere Zahlungswege, z. B. 
     Überweisungen auf Girokonten. Seriöse Internetportale stellen 
     Bezahlmöglichkeiten zur Verfügung, die Ihr Geld schützen.
   - Erste Hilfe bei Betrugsverdacht: Speichern Sie alle E-Mails als 
     Beweis. Fertigen Sie von der Internetseite einen Screenshot an. 
     Heben Sie Überweisungsbelege usw. auf. Machen Sie, wenn noch 
     möglich, bereits geleistete Zahlungen rückgängig und erstatten 
     Sie Anzeige bei der Polizei. Lassen Sie sich nicht durch 
     Drohungen mit Mahnverfahren oder hohen Kosten einschüchtern. 
     Informieren Sie sich bei Verbraucherzentralen, einem Fachanwalt 
     oder im Internet über Ihre rechtlichen Möglichkeiten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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