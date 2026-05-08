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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrerin kollidiert mit geparktem Auto

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen war eine 25-Jährige auf einem Mountainbike auf der Meerwiesenstraße in Richtung Lindenhofstraße unterwegs. Auf Höhe des dortigen Cafés wollte sie über den Bordstein die Fahrbahn verlassen. Aus bislang unbekanntem Grund kollidierte die 25-Jährige dabei mit ihrem Rad mit einem geparkten Auto. Infolgedessen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte zu Boden und verletzte sich am Kopf. Ein Helm trug die Frau nicht. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Wie hoch der Schaden am geparkten Auto ist, kann noch nicht abgeschätzt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Warum ein Helm wichtig ist und wie man sich im Straßenverkehr möglichst gut schützen kann, können Sie auf unserer Präventionsseite "GIB ACHT Im VERKEHR" unter folgendem Link nachlesen: https://gib-acht-im-verkehr.de/themen/fahrrad/fahrradhelm-tragen-schuetze-dein-bestes

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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