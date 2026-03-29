Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (297) Einbruch in Gewerkschaftshaus - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Bislang unbekannte Personen brachen zwischen Freitagnachmittag (27.03.2026) und Samstagmittag (28.03.2026) in ein Gewerkschaftsgebäude in der Nürnberger Innenstadt ein und beschädigten hierbei zahlreiche Gegenstände. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten verschafften sich zwischen 15:00 Uhr am Freitag und 13:00 Uhr am Samstag mutmaßlich über den Keller Zugang zu dem Gebäude am Kornmarkt. Im Inneren beschädigten sie Schilder sowie Plakate und entwendeten mutmaßlich Gegenstände von geringem Wert. Die Höhe des Sachschadens liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Eine verständigte Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm das Geschehen vor Ort auf und sicherte Beweismittel. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei wird die weitere Sachbearbeitung übernehmen. Die Ermittler bitten Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler

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