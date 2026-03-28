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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (295) Explosion in einer Werkstatt

Altdorf b. Nürnberg (ots)

Eine Explosion in einem Firmengebäude in Schwarzenbruck (Lkrs. Nürnberger Land) führte in der Nacht zum Samstag (28.03.2026) zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. An dem Gebäude entstand immenser Schaden, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

Über die Integrierte Leitstelle wurde der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei gegen 01:30 Uhr ein Feuer in einem Industriegebäude in der Werner-von-Siemens-Straße mitgeteilt. Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Altdorf bei Nürnberg vor Ort eintrafen, stand die Werkstatt zwar nicht mehr in Flammen, die Beamten stellten jedoch fest, dass zwei große Garagentore aus der Führung gerissen waren und stark deformiert vor dem Anwesen lagen.

Während die Einsatzkräfte der Feuerwehr ihre Maßnahmen einleiteten, führten die Polizisten die ersten Ermittlungen rund um den Ereignisort durch. Demnach war es kurz zuvor aus bislang unbekannten Gründen zu einer Explosion in der Werkstatthalle gekommen. Dies hatte massive Schäden am Gebäude zur Folge. Zudem beschädigten umherfliegende Splitter mehrere geparkte Fahrzeugen.

Der Rettungsdienst untersuchte eine Person, verletzt wurde jedoch dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge niemand. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Im weiteren Verlauf wird das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach die Ermittlungen übernehmen. Die Feststellung der Ursache für die Explosion wird hierbei im Mittelpunkt stehen.

Erstellt durch: Christian Seiler

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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