Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (294) 82-jähriger Daniel S. aus Schwabach vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung
Schwabach (ots)
Seit Donnerstagnachmittag (26.03.2026) war der 82-jährige Daniel S. aus Schwabach vermisst. Am heutigen Freitagmittag (27.03.2026) fanden die Einsatzkräfte den Vermissten tot auf. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.
Beamte der Reiterstaffel Mittelfranken fanden den 82-Jährigen bei einer weiteren Absuche tot auf. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die weiteren Maßnahmen am Fundort. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.
Erstellt durch: Christian Seiler
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