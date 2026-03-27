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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (294) 82-jähriger Daniel S. aus Schwabach vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Schwabach (ots)

Seit Donnerstagnachmittag (26.03.2026) war der 82-jährige Daniel S. aus Schwabach vermisst. Am heutigen Freitagmittag (27.03.2026) fanden die Einsatzkräfte den Vermissten tot auf. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Beamte der Reiterstaffel Mittelfranken fanden den 82-Jährigen bei einer weiteren Absuche tot auf. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die weiteren Maßnahmen am Fundort. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Erstellt durch: Christian Seiler

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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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