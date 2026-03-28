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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (296) Leerstehendes Haus geriet in Brand

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend (28.03.2026) brach in einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil St. Johannis ein Feuer aus. Personen wurden hierbei nicht verletzt.

Gegen 21:00 Uhr verständigten Zeugen den Polizeinotruf und teilten mit, dass Flammen aus der Wohnung im Obergeschoss eines leerstehenden Hauses in der Julienstraße schlagen würden. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West bestätigten dies wenige Minuten später.

Die Beamten suchten den zugänglichen Gebäudebereich nach Personen ab und sperrten im Anschluss gemeinsam mit den Einsatzkräften der Feuerwachen 1 und 4 die umliegenden Straßen ab. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Die Folgemaßnahmen dauern zur Stunde (22:00 Uhr) noch an. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache wird das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernehmen.

Erstellt durch: Christian Seiler

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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