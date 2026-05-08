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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer durch geöffnete Autotür verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 12:15 Uhr kollidierte in der Spitzwegstraße ein Radfahrer mit einer Autotür und musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 66-jährige Radfahrer war in Richtung Efeuweg unterwegs, als die 67-jährige Autofahrerin in gleicher Fahrtrichtung am Fahrbahnrand parkte und das Fahrzeug verlassen wollte. Hierbei öffnete sie die Fahrertür, ohne ausreichend auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. In der Folge gelang es dem herannahenden 66-Jährigen nicht mehr auszuweichen oder zu bremsen.

Das Fahrrad blieb weitestgehend unbeschädigt. Am Auto entstand jedoch ein Sachschaden von mehr als 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch hat nun die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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