Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrskontrolle mit Folgen

Mannheim (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Waldseestraße in Mannheim konnte eine Streife des Polizeireviers Ladenburg einen 24-jährigen Mercedes Fahrer feststellen, welcher ohne erforderlichen Führerschein unterwegs war. Für das Fahrzeug bestand zudem kein aktueller Versicherungsschutz und während der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Autofahrers konnten Anzeichen festgestellt werden, welche den Einfluss von Betäubungsmitteln nahelegten. Ein durchgeführter Test bestätigte dies.

Der 24-Jährige muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und dem Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.

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