Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:00 Uhr kam es an der Kreuzung Spessartstraße / Am Sonnigen Hang in Mannheim-Feudenheim zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Ein 45-jähriger Fahrradfahrer fuhr mit seinem Fahrrad vorfahrtsberechtig in den genannten Kreuzungsbereich. Gleichzeitig missachte ein Mercedes Benz die Vorfahrt des Fahrradfahrers, wodurch es auf der Kreuzung zu einem Unfall kam. Der schwarze Mercedes Benz setze seine Fahrt ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen fort. Die Identität des Fahrers oder der Fahrerin ist noch unklar. Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen SUV des Herstellers Mercedes-Benz mit einer Mannheimer Zulassung. Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt nun unter anderem wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Körperverletzung.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden geben, sich bei Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621/ 174-4222 zu melden.

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