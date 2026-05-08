PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:00 Uhr kam es an der Kreuzung Spessartstraße / Am Sonnigen Hang in Mannheim-Feudenheim zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Ein 45-jähriger Fahrradfahrer fuhr mit seinem Fahrrad vorfahrtsberechtig in den genannten Kreuzungsbereich. Gleichzeitig missachte ein Mercedes Benz die Vorfahrt des Fahrradfahrers, wodurch es auf der Kreuzung zu einem Unfall kam. Der schwarze Mercedes Benz setze seine Fahrt ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen fort. Die Identität des Fahrers oder der Fahrerin ist noch unklar. Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen SUV des Herstellers Mercedes-Benz mit einer Mannheimer Zulassung. Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt nun unter anderem wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Körperverletzung.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden geben, sich bei Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621/ 174-4222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 14:30

    POL-MA: Heidelberg: Falsche Bankmitarbeiterin erbeutet hohe Summe

    Heidelberg (ots) - Am Mittwochabend, gegen 19:00 Uhr wurde ein 69-jähriger Mann aus Heidelberg Handschuhsheim Opfer einer Betrugsmasche durch eine falsche Bankmitarbeiterin. Die Täterin erschlich sich durch geschickte Gesprächsführung und unter dem Vorwand, dass es Probleme mit den Zugangsdaten im Onlinebanking gäbe das Vertrauen des Geschädigten und veranlasste ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 14:26

    POL-MA: Heidelberg: Trickdiebstahl aus Wohnung - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Durch das vortäuschen einer Befragung gelangten zwei unbekannte Personen in eine Wohnung einer Heidelberger Seniorenresidenz und entwendeten dort einen Goldarmreif. Am Donnerstagabend gegen 17:00 Uhr gaben eine Frau und ein Mann gegenüber einer 86- jährigen Seniorin vor, Mitarbeiter eines Pflegedienstes zu sein, um sich so Zutritt in ihre Wohnung zu verschaffen. Die Seniorin gewährte den Zutritt und ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 14:22

    POL-MA: Mannheim: Verkehrskontrolle mit Folgen

    Mannheim (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle in der Waldseestraße in Mannheim konnte eine Streife des Polizeireviers Ladenburg einen 24-jährigen Mercedes Fahrer feststellen, welcher ohne erforderlichen Führerschein unterwegs war. Für das Fahrzeug bestand zudem kein aktueller Versicherungsschutz und während der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Autofahrers konnten Anzeichen festgestellt werden, welche den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren