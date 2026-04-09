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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Fahrgäste in Bus angegriffen + gelber Fiat nach Unfall auf B252 gesucht

Giessen (ots)

Marburg: Fahrgäste in Bus angegriffen

Gestern Nachmittag (8. April) zwischen 16.50 Uhr und 17.05 Uhr griffen zwei Unbekannte zwei 19-Jährige in einem Marburger Linienbus an. Der Bus der Linie 1 befand sich an der Bushaltestelle in Höhe des Kaufhauses Ahrens. Einer der Täter rempelte einen der beiden jungen Männer an, woraufhin dieser gegen eine Bustür stieß. Im weiteren Verlauf schlugen und traten die Unbekannten auf die beiden 19-Jährigen ein, wodurch diese leichte Verletzungen erlitten. Die Angreifer verließen schließlich den Bus und flüchteten in Richtung Wilhelmsplatz. Zudem wurde eine Brille beschädigt. Die Opfer schätzen die Angreifer auf ein Alter zwischen 16 und 19 Jahren. Einer von ihnen wird als etwa 175 bis 185 cm groß, mit kurzen dunklen Haaren und schlanker Statur beschrieben. Er trug eine graue Kapuzenjacke, eine Jeans und schwarze Schuhe. Der zweite Täter soll etwa 170 bis 175 cm groß sein, mit dunklen welligen Haaren und kräftiger Statur. Er war mit einem braunen Kapuzenpullover mit weißem Schriftzug und einer dunkelgrauen Hose bekleidet. Die Marburger Polizei bittet Zeugen um Hinweise, die telefonisch unter (06421) 4060 entgegengenommen werden. Wer hat den Vorfall in dem Linienbus beobachtet? Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Personen geben?

B252 - Wetter: Gelber Fiat nach Unfall gesucht

Nach einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Montagmittag (6. April) gegen 13.50 Uhr auf der Bundesstraße 252 bei Wetter suchen die Unfallfluchtermittler der Marburger Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrer war mit seinem gelben Fiat Panda auf der Bundesstraße aus Richtung Wetter kommend in Richtung Marburg unterwegs. Hinter ihm fuhren ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 26-jähriger Fahrer in seinem Seat Cupra. Der 25-Jährige sowie der 26-Jährige setzten beide zum Überholen an und wechselten mit ihren Fahrzeugen auf den linken von zwei Fahrstreifen. Der Fiat-Fahrer wechselte ebenfalls unvermittelt auf den linken Fahrstreifen und setzte sich vor den Mercedes-Fahrer. Dieser musste seinen Pkw stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Fiat zu vermeiden. Dem Seat-Fahrer gelang es nicht mehr zu bremsen, sodass er auf den schwarzen Mercedes-SUV auffuhr. Der Fahrer des gelben Kleinwagens setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 6.000 Euro. Den Angaben zufolge war das gelbe Auto mit zwei Personen besetzt. Der Fahrer soll zwischen 20 und 25 Jahren alt sein und braune Haare haben. Zeugen, die den Unfall beobachteten oder Hinweise auf den unbekannten Fiat-Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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