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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versammlungen in Weinheim verlaufen weitestgehend störungsfrei

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mehrere Versammlungen fanden am 8. Mai 2026 im Stadtgebiet Weinheim statt. Eine zuvor angemeldete Versammlung der NPD startete gegen 18:30 Uhr mit 17 Teilnehmenden am Bahnhof in Weinheim. Parallel hatten sich bereits mehrere Teilnehmende von zwei angemeldeten Gegenversammlungen rund um den Bahnhof und dem Kriegerdenkmal in Weinheim eingefunden. Durch eine nicht angemeldete Versammlung mit ca. 130 Teilnehmenden wurde die Bahnhofstraße blockiert, so dass die geplante Aufzugsstrecke der NPD-Versammlung kurzfristig abgeändert wurde. Auch auf einigen Ausweichstrecken wurden mehrfach kurzfristige Sitzblockaden eingerichtet, Mehrfach versuchten Personen zu dieser Versammlung zu gelangen und die polizeilichen Absperrungen zu durchbrechen. In einem Fall kam es hierbei zu einem Widerstand gegen die eingesetzten Polizeikräfte, wobei ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Insgesamt nahmen an die Gegenkundgebungen zwischenzeitlich bis zu 600 Personen teil.

Im Stadtgebiet kam es aufgrund der Vielzahl der Versammlungen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Versammlungen waren um 20:30 Uhr alle beendet.

Das Polizeipräsidium Mannheim setzte mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz etwa 200 Beamtinnen und Beamte zur Bewältigung des Einsatzes ein.

Einsatzleiterin Maren Rimmelspacher zeigt sich zufrieden mit dem Einsatzverlauf: "Durch die konsequente Trennung der Versammlungen konnten diese größtenteils ohne Zwischenfälle abgehalten werden."

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sabine Abeln
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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