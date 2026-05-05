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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Lagerhalle durch Brand beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 02.05.2026, war es gegen 23:50 Uhr zu einem Brand einer Lagerhalle in der Gundelfinger Gewerbestraße gekommen.

Als die Polizei vor Ort eintraf, hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Mehrere, unmittelbar neben dem betroffenen Gebäude geparkte Fahrzeuge hatten zwischenzeitlich ebenfalls Feuer gefangen und mussten gelöscht werden. Da Teile des Lagergebäudes bereits eingestürzt waren und die Gefahr bestand, dass die Flammen auf ein benachbartes Einfamilienhaus übergriffen, wurden die dort gemeldeten Bewohner vorsorglich evakuiert. Die Personen konnten nach Beendigung des Einsatzes in das Gebäude zurückkehren. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird bislang auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Insgesamt sind wohl acht Firmen an der betroffenen Brandörtlichkeit ansässig gewesen.

Der Polizeiposten Freiburg-Weststadt (Tel.: 0761 897878-0) hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen und sucht Zeugen, welche möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4221 entgegen.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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