PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Gastronomiebetrieb - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, 03.05.2026, 19.00 Uhr bis Montagmorgen, 04.05.2026, 08.00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Gaststätte in der Rheinbrückenstraße. Augenscheinlich hatte es die Täterschaft gezielt auf Bargeld abgesehen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 12:19

    POL-FR: Görwihl: Unbekannte fällen Maibaum - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen, 01.05.2026, nach Zeugenaussagen gegen 03:30 Uhr, sollen Unbekannte den Maibaum auf dem Görwihler Marktplatz gefällt haben. Dieser soll über die Hauptstraße gefallen sein und die Straße zum Teil blockiert haben. Außerdem wurden durch die Fällung, der Baum und verschiedene andere Gegenstände im direkten Umfeld beschädigt oder zerstört. Der Polizeiposten Görwihl hat die ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 16:57

    POL-FR: Korrektur: Wehr: Fußgänger angefahren - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Der Fußgänger soll auf dem Gehweg der Dossenbacher Str. in Richtung Dossenbach unterwegs gewesen sein. Ursprungsmeldung: Am Freitag, 01.05.2026, soll es gegen 13.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Auto und einem 71-jährigen Fußgänger gekommen sein. Der Fußgänger sei auf dem Gehweg gehend vom Spiegel eines ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 16:21

    POL-FR: Friedenweiler-Rötenbach: Kaminbrand

    Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen, 01.05.2026, gegen 08:00 Uhr kam es in einem Wohnhaus in der Stichstraße in Rötenbach zu einem Kaminbrand. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, konnten dunkle Rauchwolken über dem Kamin festgestellt werden. Die Bewohner des Wohnhauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Durch den Kaminbrand wurde das Haus jedoch vorerst unbewohnbar, sodass die Bewohner anderweitig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren