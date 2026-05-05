POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Gastronomiebetrieb - Zeugensuche
Freiburg (ots)
In der Nacht von Sonntag, 03.05.2026, 19.00 Uhr bis Montagmorgen, 04.05.2026, 08.00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Gaststätte in der Rheinbrückenstraße. Augenscheinlich hatte es die Täterschaft gezielt auf Bargeld abgesehen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.
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