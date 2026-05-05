Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Unbekannte fällen Maibaum - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 01.05.2026, nach Zeugenaussagen gegen 03:30 Uhr, sollen Unbekannte den Maibaum auf dem Görwihler Marktplatz gefällt haben. Dieser soll über die Hauptstraße gefallen sein und die Straße zum Teil blockiert haben. Außerdem wurden durch die Fällung, der Baum und verschiedene andere Gegenstände im direkten Umfeld beschädigt oder zerstört. Der Polizeiposten Görwihl hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die bislang unbekannte Täterschaft geben können. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07764 9329980 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

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