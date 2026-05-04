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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Unfallflucht auf Parkplatz einer Gaststätte - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 02.05.2026 wurde in der Zeit von 22.00 Uhr bis 22:30 Uhr, ein auf einem Parkplatz einer Gaststätte in der St. Gallus - Straße in Stühlingen abgestellter Peugeot beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Schaden durch ein Parkmanöver eines anderen Fahrzeugs entstanden sein. Der Sachschaden wird auf mindestens 3000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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