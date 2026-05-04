Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Abgefahrener Spiegel trifft nachfolgendes Auto

Freiburg (ots)

Am Samstag, 02.05.2026 soll es gegen 09:30 Uhr auf der L154 zwischen Murg und Bad Säckingen zu einen Streifvorgang zwischen einem LKW und einem Transporter gekommen sein. Durch den Unfall soll der Seitenspiegel des Transporters abgerissen und die Motorhaube eines nachfolgenden Peugeots beschädigt worden sein. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die ein Unfallgeschehen auf der L154 zwischen Murg und Bad Säckingen wahrgenommen haben oder Hinweise auf die beteiligten Fahrzeuge geben können. Der Polizeiposten Laufenburg ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07763 9288 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

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