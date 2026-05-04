Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Motorrad fährt auf Pkw auf, Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, 03.05.2026, gegen 14:35 Uhr befuhr ein 59-jähriger Autofahrer die L146 von Schluchsee-Aha kommend in Fahrtrichtung Menzenschwand. Hierbei beabsichtigte er nach links in einen Parkplatz einzufahren. Die ihm folgende 34-jährige Motorradfahrerin erkannte den Abbiegevorgang zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Durch den Aufprall drehte sich das Motorrad um die eigene Achse und wurde an den rechten Fahrbahnrand abgewiesen. Die Motorradfahrerin wurde vom Motorrad abgeworfen, konnte aber selbständig aufstehen. Sie wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Pkw sowie das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit.

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