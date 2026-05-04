POL-FR: Laufenburg: Brand eines Unterstands im Laufenpark
Freiburg (ots)
Am Samstagabend, 02.05.2026, gegen 21.00 Uhr kam es im Bereich eines Supermarktes im Laufenpark zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen brannte ein Unterstand für Transportboxen. Wegen der Rauchentwicklung musste der angrenzende Supermarkt geräumt werden. Der Unterstand wurde völlig zerstört, an der Fassade und an einer Scheibe des Supermarktes entstand aufgrund der Hitzeentwicklung Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Ein Brandermittler beim Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
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