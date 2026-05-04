Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/Eichsel: E-Scooter kollidiert seitlich mit Hauswand - zwei junge Frauen schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Feiertag, 01.05.2026, gegen 12.30 Uhr, verunfallte ein E-Scooter, welcher mit zwei jungen Frauen besetzt war, schwer.

Die 16-jähriger Fahrerin des E-Scooters befuhr zusammen mit einer 14-Jährigen den Kirchmattenweg, einen Verbindungsweg zwischen Ober- und Niedereichsel, talwärts. In einer Rechtskurve in Niedereichsel kam der E-Scooter zu weit nach links und kollidierte seitlich mit einer Hauswand in der Angerstraße. Die Fahrerin und die Mitfahrerin wurden nach vorne abgeworfen und verletzten sich hierbei schwer. Die 16-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in das Unispital nach Basel geflogen werden. Eine Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden. Die 14-jährige Mitfahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

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