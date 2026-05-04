Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Brand in Fahrnau

Freiburg (ots)

Am Samstag, 02.05.2026, gegen 21.00 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand an einer Lagerhalle eines Fahrradgeschäftes in die Blasistraße nach Fahrnau gerufen. Der Brand weitete sich über die Fassade auf das Dach der Halle aus. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Durch den schnellen Löschangriff der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf den angrenzenden Verkaufsraum sowie auf in der Halle gelagerte Pedeleces verhindert werden. Umliegende Liegenschaften mussten nicht geräumt werden. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird vorsichtig auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell