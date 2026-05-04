POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gewerbeschule

Freiburg (ots) - Am Samstag, 02.05.2026, kurz vor 14.00 Uhr, kam es an der Kreuzung Weiler Straße / Ob der Gass zwischen einem Pedelec und einem Pkw zu einer Vorfahrtsverletzung. Ein 82-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr die Straße Ob der Gass und wollte die Weiler Straße in Richtung Käppelestraße geradeaus überqueren. Dabei übersah er eine von links kommende, ...

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