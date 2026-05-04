POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gewerbeschule
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Samstag, 02.05.2026, 18.00 Uhr bis Montag, 04.05.2026, 06.15 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft mehrere Türen in der Gewerbeschule in der Gretherstraße auf und durchsuchte mehrere Räume. Über das Diebesgut liegen hier noch keine genaueren Erkenntnisse vor. Der entstandene Sachschaden an den Türen wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.
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