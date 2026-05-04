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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gewerbeschule

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 02.05.2026, 18.00 Uhr bis Montag, 04.05.2026, 06.15 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft mehrere Türen in der Gewerbeschule in der Gretherstraße auf und durchsuchte mehrere Räume. Über das Diebesgut liegen hier noch keine genaueren Erkenntnisse vor. Der entstandene Sachschaden an den Türen wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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