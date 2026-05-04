Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Bagger überschlägt sich auf Gartengrundstück - Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 02.05.2026, gegen 17.40 Uhr, habe sich ein Bagger auf einem Gartengrundstück bei der Straße "Ob der Bruck" mehrfach überschlagen.

Vermutlich aufgrund des Gefälles kippte der Bagger um und überschlug sich mehrfach. Nach einigen Metern kam der Bagger zum Liegen. Der 57-jährige Fahrer wurde unter dem Bagger eingeklemmt. Mit schweren Verletzungen wurde der 57-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

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